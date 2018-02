La NASA confirma que el motor de Star Trek puede funcionar: llegaría a Marte en 70 días

Viajar a Marte en 70 días y a Plutón en 18 meses. ¿Es posible? Tras meses de debates a raíz de filtraciones de la NASA, el artículo científico del propulsor EM Drive ha sido revisado y publicado. El nuevo propulsor teóricamente funciona... a pesar de desafiar a las leyes de la Física.

Pero a todo esto, ¿qué es el EM Drive? Es un sistema de propulsión propuesto por el inventor británico Roger Shawyer en 1999 que está basado en la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein.

El equipo Eagleworks Laboratory de la NASA establece una hipótesis de cómo el EM Drive podría lograr este controvertido empuje: la electricidad es convertida en microondas y disparada dentro de un cono metálico truncado. Las partículas ejercen más fuerza sobre la superficie plana del extremo grande del cono y así se genera el controvertido empuje. El artículo en sí, titulado como 'Medidas del impulso de empuje en una cavidad cerrada de radio-frecuencia en el vacío', se puede leer aquí.

¿De dónde viene la controversia? De detractores del EM Drive que alegan que no cumple la tercera ley de Newton, conocida como “principio de acción y reacción”, ya que para que un propulsor gane impulso en un sentido la carga debe ser expulsada en sentido opuesto y el EM Drive es un sistema cerrado, con lo cual no expulsa nada. Pero Newton habla de mecánica clásica y no olvidemos que el EM Drive se basa en la mecánica relativista, donde la mecánica newtoniana deja de tener parte de sentido.

Aspecto del propulsor EM Drive creado por Sawyer en 1999 | Roger Shawyer, Satellite Propulsion Research Ltd.

Los defensores del EM Drive defienden que el sistema cumple ley de la conservación de la energía y momento y así, en lugar grandes cantidades de combustible, las microondas rebotarían hacia adelante y hacia atrás en la cavidad cónica generando el empuje que nos llevaría a Marte en 70 días.

Pero hay que tener en cuenta un aspecto: que el artículo haya pasado la revisión por pares no implica que el EM Drive funcione. Lo que sí indica es que el modelo teórico es correcto, que ya es un gran paso. Ahora falta llevarlo a la práctica y ver que realmente funciona, algo que sucederá en los próximos meses cuando lancen el EM Drive al espacio.