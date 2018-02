Curiosidades del Big Bang: ni fue una explosión ni existió un "antes"

La teoría más aceptada para explicar el origen del universo es la del Big Bang y, aunque hay muchas pruebas que la apoyan, no está demostrada al 100%. Esa teórica gran explosión dio origen al espacio, al tiempo, a la materia y a la energía. La luz, por su parte, no apareció hasta 380.000 años más tarde, ya que todo era tan denso entonces que no había lugar para que se propagase.

Eso es lo que sabemos a partir de nuestras observaciones. Pero, ¿es correcto hablar de una gran explosión para describir ese momento? La respuesta es un rotundo no: es totalmente incorrecto, aunque nos ayuda a imaginar ese momento inicial.

No hubo explosión

Imaginemos una explosión de un cohete de fuegos artificiales: un pequeño punto de materia estalla emitiendo destellos que se van expandiendo. Ahora analicemos esto.

Primer punto: la expansión. Para que algo se expanda debe hacerlo en un espacio, en un lugar. Pero todo el espacio existente es el que hay en el propio cosmos, por tanto no podríamos situarnos fuera de esa explosión porque, sencillamente, no existe nada fuera del universo. Por tanto, en lugar de hablar de una expansión hacia fuera, sería más correcto hablar de un "crecimiento desde dentro".

Segundo punto: el tiempo. Cuesta imaginar el origen del tiempo. La física teórica marca su origen con el Big Bang, así que no tiene ningún sentido hablar de "antes del Big Bang" porque no había tiempo. No hubo un antes, porque al no haber tiempo, no podemos remontarnos hacia atrás.

Tercer punto: la nada. El concepto de "nada" también es complejo. La nada es lo que hubo antes del Big Bang y lo que hay fuera del universo... Definir la nada es más sencillo que imaginarla: ausencia de espacio y de tiempo, y por tanto, también de materia y energía.

La explicación

Pero hablar de la teoría del Big Bang rigurosamente atendiendo a los tres puntos anteriores es una tarea compleja para hacerse entender, por tanto en el mundo de la divulgación científica nos saltamos esos conceptos para que todo sea más sencillo de entender.

La física teórica es la rama de la ciencia que se encarga de modelizar los primeros instantes del universo y se intenta remontar hasta ese instante cero inicial. Ecuaciones interminables, conceptos abstractos y suposiciones basadas en observaciones actuales es en lo que abastece a esta ciencia para explicar cuál fue el origen de todo.

No os vamos a pedir que intentéis imaginar el concepto de nada, porque el simple hecho de imaginar algo ya es "algo". Y, por tanto, resulta imposible.