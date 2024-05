El motivo por el que deberías usar mascarilla facial en el avión

Las mascarillas faciales no sólo se utilizan en casa para mejorar el aspecto de nuestra piel, sino también en aviones. Los vuelos de larga distancia se han convertido en el momento ideal para utilizar este complemento que ha pasado de ser viral por las influencers a un imprescindible para todos.

La piel se resiente mucho en los viajes en avión, principalmente por dos motivos. Por un lado, porque la humedad del aire dentro de las cabina es muy baja. Tanto, que la piel tiende a resecarse muchísimo. Por otro lado, debemos tener en cuenta que, a esa altura, las radiaciones ultravioleta del Sol nos afectan más directamente. Estudios han demostrado que sólo en las primeras horas de un viaje puede descender por debajo del 10%.

Chica aplicándose una mascarilla facial | iStock

Por otra parte, diversos estudios han demostrado que además de la humedad las radiaciones ultravioleta del Sol tienen un mayor peso, concretamente las de tipo A. La reducida humedad, unido a las radiaciones UVA de hasta el 53%, la solución es más que sencilla.

Para los pasajeros no es tan grave, salvo que vuelen con mucha regularidad. No obstante, sí que pueden experimentar más irritación y sequedad en la piel. Por todo esto, no solo puede ser útil usar mascarilla en los aviones. La protección solar es aún más importante.

¿Significa todo esto que es aconsejable usar mascarilla en los aviones? No necesariamente. Una buena rutina de hidratación antes del vuelo puede ser suficiente. Además, es importante minimizar las agresiones de la piel. Por ejemplo, si no se usa maquillaje para montar en el avión, mejor.

En cuanto a la protección solar, sí que es una aliada que no deberíamos olvidar. Si el vuelo es largo, supone muchas horas de exposición a daños celulares que se pueden minimizar utilizando una simple crema. Por eso, no solo es altamente recomendable para la tripulación. También para los pasajeros.