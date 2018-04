SEGÚN LA ONU, EN 2050, HABRÁ EN LOS OCÉANOS MÁS PLÁSTICO QUE PECES

Jalis de la Serna charla en Enviado especial con Charles Moore, el americano que se topó hace 20 años con la primera isla de basura itinerante. "La gente no entiende que el plástico no se biodegrada, no desaparece. El problema es grave. No vamos a tener peces para comer, ni aire para respirar, ni agua para beber. Todos tenemos parte de culpa", lamenta Moore.