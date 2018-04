Los estudiantes que desmontan la versión de Cifuentes: "El máster nunca se adaptó a mis necesidades"

CONTRADICEN CON SUS ARGUMENTOS LO EXPLICADO POR LA PRESIDENTA MADRILEÑA

El Objetivo de Ana Pastor entrevista a varios estudiantes de máster que, con sus respectivas experiencias, desmontan los argumentos de Cristina Cifuentes sobre la supuesta defensa de su TFM en un máster que no cursó. "Resulta paradójico que a mí como estudiante se me exijan unas cosas y a Cifuentes, por ser quien es, no se lo exijan".