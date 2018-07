Alfonso Alonso: "La preocupación de Rajoy es que se mantenga la unidad del partido"

COMIDA DE EXMINISTROS 'ANTISORAYISTAS'

"Me parece que el Congreso debería invitar a Aznar", afirma el presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, que defiende que la campaña de Sáenz de Santamaría ha sido en positivo. "No me gusta que se monten operaciones contra nadie. Yo hoy comeré algo rápido en Génova y seguiremos trabajando", añade.