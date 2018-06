El duro encontronazo de Willy Toledo y Nativel Preciado: "Si hubiera vivido el franquismo sabría valorar esta democracia imperfecta"

TOLEDO TACHA DE "FASCISTAS" A LOS PADRES DE LA CONSTITUCIÓN

La visita de Willy Toledo a Al Rojo Vivo ha desembocado en una acalorada discusión con Nativel Preciado en la mesa de debate. Toledo ha acusado a Preciado de trabajar en un diario falangista y la periodista no ha dudado en responder: "Yo no soy franquista, me ofende. Sabía que esto iba a acabar mal".