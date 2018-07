"Si salgo en libertad, le juro que esta vez la mataré": el vídeo viral que denuncia la brutal violencia machista en las canciones

El machismo ha quedado impregnado en la cultura, y la música no ha sido una excepción. Aunque el género más criticado sea el reggaetón, encontramos machismo en todos los géneros, desde Rock and Roll hasta las canciones infantiles.

Y es que desde pequeños hemos repetido letras machistas inconscientemente, como si fuera lo más natural, ejemplo de esto es la canción infantil de Don Federico: "Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a cocer".

Frases como "si te falto al respeto yo no culpo al alcohol", de una famosa bachata de Romeo Santos, o "si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo" de Cacho Castaño, son algunas de las que el colectivo feminista ha querido mostrar invitando a la reflexión.

Las feministas responden a cada una de las canciones con lemas como "este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata", "vivas contra el patriarcado" o "a la cultura machista, educación feminista".

Las canciones van desde insultos como los de la letra de una canción de Ricardo Arjona, hasta el asesinato machista en las letras de 'La Barra': "Por eso señor juez si salgo en libertad le juro que esta vez la mataré".

El vídeo termina con el claro mensaje "ni una menos" y ya supera las 94.000 visitas en YouTube.