La solidaridad aflora en pleno temporal de nieve: los pueblos cercanos acogen a los conductores atrapados en la AP-6

Entre el frío, la nieve y la desesperación, la solidaridad afloraba en Villacastín: "Bueno, yo quiero mostrar cómo un hotel ha echado colchones por el suelo, está acogiendo a la gente, familias, aquí la gente está durmiendo..." explica Irene Lugueros en un vídeo.

Irene muestra estas imágenes tras haber pasado la noche en el polideportivo: "No podías dormir porque no había colchones, no había nada, estábamos muertos del frío porque la calefacción no funcionaba bien".

El polideportivo de Alsasua, en Navarra, también ha servido de alojamiento para muchas de las 1400 personas atrapadas en la zona.

Pese a las dificultades, Irene agradece la ayuda: "Los vecinos fueron lo mejor: hospitalarios, encantadores... nos atendieron de maravilla, en los bares nos daban Cola Cao caliente".

Sin embargo, se queja de la falta de asistencia durante las más de cuatro horas que estuvo atrapada en la carretera. Y no es la única, los hay que esta mañana seguían en el coche: "Llevamos en el mismo sitio desde las siete de la tarde. No ha venido nadie, no ha pasado nadie. Esto es el auténtico caos en vivo y en directo".

Por la noche, el enfado se apoderaba de los atrapados: "No hay agua, no hay comida, la gente se está quedando sin combustible, esto es un desastre".

Sin embargo, los había que echaban la culpa a la falta de preparación de muchos conductores: "No tiene cadenas, este sí tiene, aquel no tiene ¡Hay que tener cadenas, señores!". Una odisea de noche llena de nervios, pero también de solidaridad.