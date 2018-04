Circos Reunidos no descarta el sabotaje como causa del accidente en el que falleció un elefante pese a que las investigaciones apuntan a un adelantamiento

El director general de Tráfico del Ministerio de Interior, Gregorio Serrano, ha indicado, a través de su cuenta en redes sociales, que "según las investigaciones preliminares", el accidente del camión cargado de elefantes en la A-30 a su paso por Pozo Cañada (Albacete) "se ha producido al adelantar éste a un vehículo de transporte especial".

Según Serrano, "al incorporarse en el carril derecho" el camión que transportaba animales "ha sido cuando se ha producido el vuelco", si bien, la Unidad de Atestados de la ATGC de Albacete "investiga el accidente".

Por su parte, el portavoz de Circos Reunidos, Ignacio Pedrera, no descartaba que el accidente hubiera sido provocado por un sabotaje. En sus declaraciones, Pedrera señalaba que no descartan ninguna hipótesis y que no sería "la primera vez" que ocurre algo de este tipo y que "grupos animalistas muy radicales se dedican a este tipo de acciones".

Pedrera ha confirmado además que los animales cumplían con la normativa, el traslado contaba con todos los permisos y el camión, especialmente homologado para trasladar elefantes, cumplía con todos los requisitos.

Además, ha puesto el acento en el "dolor" que está sufriendo el domador, ya que, según ha señalado, se trata de una persona que "quiere mucho a los animales", añadiendo que el sufrimiento es doble por las críticas que está recibiendo en las redes sociales.