Torrent suspende el Pleno después de que Carrizosa retirara un lazo amarillo de la bancada del Govern

El lazo, con el que los soberanistas han querido recordar a los consellers nombrados por Torra que están en prisión o en el extranjero y que no han podido tomar posesión, ha sido retirado por Carrizosa al considerar que, al no haber Govern constituido, no podía representar a nadie.

Torrent le ha llamado al orden pidiendo que no convirtiera el hemiciclo en un "patio de escuela" y le ha exigido que restituyera el lazo, al menos provisionalmente, para poder continuar el pleno, pero, al no hacerle caso, el presidente del Parlament ha optado por suspender el pleno.