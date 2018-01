"Demuestra su desprecio a las mujeres": la oposición, contra Rajoy por sus palabras sobre la brecha salarial

Mariano Rajoy considera que la brecha salrial no es competencia del Gobierno. "Los gobernantes debemos ser cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no. Desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios". Sin embargo, Carlos Alsina, presentador del programa 'Más de Uno' de Onda Cero, insiste.

Y así ha zanjado el asunto el presidente del Gobierno: "No nos metamos en eso". La oposición no ha tardado en responder. "La igualdad entre hombres y mujeres es responsabilidad directa de cualquier presidente. Pero la derecha siempre decide 'no meterse', remando en contra de los avances en igualdad. Señor Rajoy, empiece a gobernar. Legisle para acabar con la brecha salarial", le ha increpado Pedro Sánchez, líder del PSOE.

También la diputada de En Marea Yolanda Díaz pedía a Rajoy una rectificación inmediata. "Rajoy con sus declaraciones nos demuestra su machismo y desprecio para las mujeres. Esperamos una rectificación inmediata del PP", ha señalado Díaz en su cuenta de Twitter. Por su parte, Irene Montero pedía la dimisión del presidente.

"Solo por pensar así un demócrata debería dimitir y dejar paso. Presidente, son tiempos de de revolución de las mujeres", le ha recriminado Montero. La respuesta de Rajoy también ha indignado a los sindicatos ante, según las palabras de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, "uno de los problemas de desigualdad más importantes de este país".

Por eso, Ciudadanos y podemos han decidido llevar la polémica respuesta de Rajoy al Congreso y al Senado. Ya han registrado una batería de preguntas sobre brecha salarial a las que tendrá que responder el presidente y que Celia Villalobos ha explicado así: "El Gobierno no tiene la capacidad de determinar la igualdad de los salarios", ha señalado la diputada del PP. Mientras, el resto de diputadas populares han preferido dar la callada por respuesta.