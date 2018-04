Maíllo: "El vídeo de Cristina Cifuentes no lo filtra el PP, es fruto de una investigación periodística"

Más de 30 días después de que saliera a la luz el escándalo del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos y tras la publicación de unas imágenes posteriores a su robo en un supermercado de Vallecas, la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo pública su dimisión.

Sobre su salida ha hablado en Más de Uno, de Onda Cero, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, que ha dicho que "la suma de todas las circunstancias hacía la situación insostenible".

Acerca del vídeo de los momentos posteriores al robo de Cristina Cifuentes, Maíllo ha apuntado que lo desconocía: "No sabía nada del vídeo de Cifuentes, me enteré a través de los medios como todos". También ha dicho que en su publicación no ha estado implicada su formación: "No tiene nada que ver con el PP".

Maíllo también ha hablado sobre el futuro de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero no ha querido concretar: "Quien decide quién va a ser el candidato a la presidencia es la dirección nacional, no la regional; hay banquillo, y bueno".