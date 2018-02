Junts per Catalunya responde a ERC que sí tienen un plan para que Puigdemont sea president; pero rechazan hacerlo público

Marta Rovira sigue presionando y pone más condiciones a la investidura de Puigdemont: "Que no implique improvisaciones, que la investidura no se haga sin garantías y, sobre todo, que la investidura no sea efectiva y además implique consecuencias penales".

La fórmula, dice Junts per Cataluyna, existe; aunque de momento no dan más pistas. "Hay plan, evidentemente que hay plan, compartir el plan con los que tienen que ser, con los que seremos socios de gobierno. No lo haremos evidentemente en público", ha afirmado en RNE Eduard Pujol, portavoz adjunto en el Parlament de JxCAT.

En privado, a los que serán socios de govern, tampoco se lo aclaran y ERC reclama que lo hagan ya. "Junts per Catalunya nos dice que tienen una fórmula pensada y estamos a la espera de que nos la presente; tenemos tiempo por delante, pero no lo podemos perder", ha asegurado Marta Rovira, secretaria general de ERC.

A lo que los de Puigdemont responden: no hay que correr. "Un día en la historia dirán que por tener tanta prisa no fueron suficientemente firmes", ha añadido Eduard Pujol.

Para solucionar esto, Junuqeras apostaba por una presidencia simbólica y otra ejecutiva, algo que no es necesario para el PDeCAT. En 8TV, Neus Munté, presidenta de la formación, ha dicho que no lo acaba de entender.

Pero sí coincide con el objetivo de la fórmula de que hace falta un govern efectivo: "Tiene que existir un gobierno que pueda trabajar desde el primer minuto y lo pueda hacer de la forma más operativa". Todos insisten en que no se repetirán las elecciones.