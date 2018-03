Junqueras pide a la CUP que "se impliquen y formen parte de la solución, no del problema"

Junqueras también ha reiterado la necesidad de sumar adeptos al independentismo y ha asegurado que no ve futuro dentro del Estado: "No somos república pero lo acabaremos siendo si una mayoría democrática suficientemente sólida lo quiere. Lo que no veo es futuro dentro del reino de España, sinceramente".

Asimismo, ha sostenido que el independentismo debe conseguir "una sólida mayoría política, transversal, que supere la alianza conservadora que quiere paralizar todos los cambios".

Preguntado por si debería haber sido él el candidato a la Presidencia de la Generalitat tras la renuncia de Carles Puigdemont, ha rechazado opinar sobre ello y ha defendido que "ERC es generosa, siempre lo ha sido", y que la prioridad es formar Govern y no los nombres.