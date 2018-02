Interior gastó más de 670.000 euros en alimentación para un CIE vacío entre 2014 y 2017 "por previsión"

"Es cierto que no hay internos desde 2011, pero tenemos que tener las previsiones para que en una zona como Fuerteventura podamos tener locales que estén preparados para dar el servicio con los medios que son necesarios (a las personas que llegan)", ha declarado en el Pleno del Senado.

Zoido respondía así a preguntas de la senadora de Nueva Canarias María José López Santana, quien había recabado del Ministerio del Interior vía pregunta parlamentaria por escrito un informe según el cual, el gasto en el CIE de Fuerteventura estando vacío ascendió a 870.000 euros "sólo en alimentación" entre 2013 y 2016 y pedía al ministro más detalles sobre el asunto.

"El contrato de raciones alimenticias que se contrata desde el Ministerio del Interior anualmente agrupa al conjunto de los CIE a nivel nacional. De 2014 a 2017, la cantidad total destinada fue de 10.073.851 euros", ha dicho el ministro, para especificar que en el caso de Fuerteventura, fueron en 2014, 161.620 euros; en 2015 un total de 185.801 euros; en 2016, 161.381 euros y en 2017, la misma cantidad.

Para la senadora, con su respuesta Zoido "está reconociendo que su ministerio ha enviado dinero público a la cuenta de resultados de una empresa privada por no hacer nada". "Eso en nuestro ordenamiento jurídico tiene un nombre", ha espetado la senadora, quien además, le ha afeado que no ofreciera la cifra correspondiente a 2013, cuando fueron 365.000 euros en alimentos para el CIE vacío, según los datos que Interior le proporcionó por escrito.

"No sé lo que diría su señoría de este Gobierno si no tuviera la previsión para prestar servicios personales y alimenticios a aquellos inmigrantes que hubieran llegado a Fuerteventura", ha replicado el ministro, quien ha incidido en que el contrato de licitación "obliga a tener previstos los medios necesarios tanto alimenticios como de otras características" pues hay que "tener la previsión, se utilice o no se utilice" el CIE.