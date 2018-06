"Guárdame un porcentaje": la falta de pudor con la que el exalcalde de Alicante hablaba de mordidas con Enrique Ortiz

Luis Díaz Alperi hablaba de mordidas y de porcentajes sin ningún pudor. En las grabaciones recogidas en el vídeo que precede a estas líneas, a las que ha tenido acceso laSexta, se escucha cómo el empresario Enrique Ortiz proponía al exalcalde de Alicante entrar en el negocio que había montado para gestionar un gimnasio construido en suelo municipal. Alperi accede a cambio de una parte de los beneficios.

Año 2008, Alicante. Luis Díaz Alperi está a poco más de un mes de abandonar su cargo de alcalde en Alicante, pero recibe una llamada. El empresario Enrique Ortiz quiere que le haga un último favor como edil. laSexta ha tenido acceso a la grabación de esa llamada.

"Me ha llamado Javi Palacios y me dice: 'Oye, ¿te interesaría entrar conmigo al 50%?'. En lo del centro que tiene él de deportes y cosas de esas (...) pero antes quiero tu consentimiento si puedo o no", comenta Enrique Ortiz. Javier Palacios, al que se refiere explícitamente, es el gerente de un exclusivo gimnasio de 26.000 metros cuadrados construido sobre suelo público en Alicante; y también lo es de la Marina de Alicante, donde Díaz Alperi amarró su catamarán sin coste alguno.

"¡Puff, qué cosas me planteas! Madre mía", es la inmediata respuesta de Díaz Alperi. En un primer momento se muestra mínimamente reacio pero Ortiz le propone una salida que parece convencerle. "Enrique, al final todo se sabe y van a pensar que todo estaba preparado", continúa Alperi. Pero nantiene su tono dubitativo hasta que llega la oferta de Ortiz: "Eso sería a lo mejor sin aparecer".

Es entonces cuando Alperi aprecia con buenos ojos la propuesta del empresario: "Entérate de qué va y si puedes hacerlo sin que tú aparezcas por ningún sitio... Y dentro de dos años o tres años, dios dirá".

Y lo que ocurre entonces es de una falta de pudor insólita. El entonces alcalde de Alicante le pide con descaro beneficios del futuro negocio, es decir, mordidas a raíz del 'pelotazo' que preparaba Ortiz. "Guárdame a mí un pequeño porcentaje", llega a decir sin tapujos el propio Díaz Alperi.