La ANC reclama la unidad del independentismo en el Parlament para celebrar el pleno de investidura previsto

Tras una reunión del Secretariado Nacional de la ANC, la entidad soberanista ha emitido una nota en la que asegura que "por responsabilidad" únicamente "volveremos a movilizarnos ante el Parlament de Cataluña cuando tengamos un compromiso firme de que la investidura tirará adelante".

Advierte, no obstante, que "volveremos a salir a la calle si vemos que el Estado o sus tribunales paralizan la investidura", y añade: "Ya no es la hora de 'ningún paso atrás', hace falta dar pasos adelante". "Entendemos -añade el comunicado- que puedan haber ciertas incógnitas referentes a la República, pero no entenderemos nunca que se pare la implementación del resultado de unas elecciones. El Estado español estaría incumpliendo la ley si no permitiera esta implementación".

"Venimos de una etapa unitaria de movilizaciones de defensa y apoyo a las instituciones, fruto de la lucha que estábamos llevando a cabo en pro de la República. Ahora también es imprescindible mantener esta unidad de acción", continúa la ANC.

La Assemblea recuerda que la mayoría en el Parlament escogió a un presidente de la cámara que, tras efectuar los contactos pertinentes con los grupos parlamentarios, surgió "un diputado electo -sí, diputado electo- que tenía que ser el candidato a la investidura", en alusión a Carles Puigdemont.

"Ahora un tribunal se erige en intérprete del reglamento de un Parlament, y además, osa vetar a un candidato a la Presidencia de Cataluña, más allá u obviando el resultado de las urnas del 21 de diciembre", señala la entidad soberanista.

"Sabíamos que tenían urticaria a las urnas, pero no creíamos que tuvieran la poca vergüenza de saltarse un mandato democrático", por lo que "por responsabilidad, no podemos hacer otra cosa que exigir unidad", concluye el comunicado de la ANC.