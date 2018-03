Albert Rivera, sobre la huelga del 8 de marzo: "No apoyamos la huelga feminista porque no somos anticapitalistas"

Rivera ha explicado que "el día 8 apoyaremos la manifestación como hicimos el año pasado" y que, de hecho, participarán varios miembros de la ejecutiva nacional de Cs "en defensa de la igualdad y la mujer trabajadora".

"Pero no apoyamos la huelga general anticapitalista que han convocado porque no somos anticapitalistas, básicamente", ha preciado Rivera, para quien "ser feminista no significa ser anticapitalista: defender la igualdad de las mujeres no obliga a ser de una ideología u otra".

En su opinión, "todas las ideologías deben defender la lucha por la igualdad de la mujeres, la igualdad de oportunidades y la libertad. Por eso ha insistido: "Sí estaremos celebrando ese día, pero confundir la reivindicación de la igualdad de las mujeres con la obligatoriedad de hacer huelga".