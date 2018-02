Aguirre no se querellará contra las "mentiras" de Granados porque no tiene "dinero para abogados"

DICE GRANADOS Y GONZÁLEZ NUNCA FUERON DEL AGRADO DE RAJOY

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurados que no se querellará contra las "mentiras" de su exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que la ha situado como responsable última de la supuesta financiación ilegal del partido, porque no tiene "dinero para abogados" y porque no tiene "nada" de qué esconderse.