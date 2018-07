Tensa reunión entre Trump y May después de atacarla sin piedad en una entrevista a un medio británico

Desde la imagen donde se esforzaron por mostrar unión y sintonía a otra donde él ni se preocupa por sonreír y ella apenas lo intenta solo ha ocurrido una cosa: el medio The Sun publicaba una entrevista donde Trump no ha tenido piedad con May.

El presidente estadounidense fía el acuerdo comercial al Brexit, al de May, "blando", según Trump. Para él todos los males de la primera ministra vienen porque no le escuchó en su momento: "Yo ya le dije a Theresa May cómo tenía que hacerlo, pero no me escuchó".

Para Trump el hombre indicado para liderar al país es Boris Jonhson. Tiene, ha dicho, todo lo que le hace falta al país: "Creo que sería un buen primer Ministro". Tras estas declaraciones diputados británicos de todos los partidos han salido en defensa de la primera ministra calificando al estadounidense de "grosero".

Las protestas no cesan desde que Trump pisó el país. Un globo de siete metros será la principal atracción de la gran manifestación en Londres. Trump tomará el té hoy con la Reina Isabel también fuera de Londres. Ni un sólo acto se desarrolla en la capital para evitar la emboscada de las protestas.