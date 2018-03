Lewis Hamilton: ¿No estás en las redes sociales?

Sebastian Vettel: No.

LH: Pero… yo estoy siguiendo a alguien que pensaba eras tu.

SV: Felicitaciones a quien sea, pero no soy yo.

So... Kimi's on Instagram 📱

Time for you to join him, Seb? 🤔#AusGP #F1isBack @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/uF2s7NXEF9