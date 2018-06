Fernando Alonso, tras retirarse en Canadá: "Espero que en Francia recuperemos la fiabilidad"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) declaró tras abandonar en el Gran Premio de Canadá que, tras dos retiradas consecutivas, espera volver a la fiabilidad en Francia, escenario de la siguiente carrera del Mundial de Fórmula 1.

Alonso explicó que el motivo de la retirada "parece que es algo relacionado con los escapes", pero precisó que "lo importante es que la unidad de potencia esté sana" y pueda usarla en la siguiente carrera, el Gran Premio de Francia. "Espero que volvamos a la fiabilidad en Francia", agregó el bicampeón español.

Al referirse a su siguiente compromiso, las 24 Horas de Le Mans del próximo fin de semana, Alonso dijo: "Ya tengo hecha la maleta por que me marcho para allá esta misma noche. Con ganas de correr. Es algo buscado, el reto de hacer dos mundiales es para aspirar a todo. En F1 no he puntuado en las dos últimas carreras, pero ahora opto a ganar el Mundial de Resistencia", dijo. "Estoy ansioso de disfrutarlas. Si podemos optar a la victoria, mejor", precisó.

Al referirse a la undécima victoria de su compatriota Rafa Nadal en el torneo de Roland Garros, Alonso señaló: "Tremendo. Estábamos atentos todo el día. Nos ha acostumbrado mal. Por eso Esperábamos a ver por cuánto ganaba. Gracias por hacernos disfrutar. Ojalá nos traiga suerte cuando dé la salida el sábado en Le Mans".