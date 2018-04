Carlos Sainz, undécimo en Baréin: "Es consecuencia de no ir donde estaba nuestra carrera"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) declaró que paró "demasiado pronto", "la consecuencia" de no estar donde esperaba "que era entre sexto y octavo", y que la clave de todo lo sucedido en el Gran Premio de Baréin estuvo en "la salida".

"La clave de todo está en la salida. Perder cuatro posiciones por patinar demasiado los neumáticos. Creo que no hemos acertado con los 'mappings' de salida, y al final nos ha comprometido toda la carrera. Luego había tráfico y no hemos podido guardar gasolina, ni adelantar", afirmó.

"Paramos demasiado pronto, íbamos estancados detrás de los Force India, que tenían mucha velocidad punta y no pasamos. Es la consecuencia de no ir en el sitio, de no ir donde estaba nuestra carrera, que era entre sexto y octavo, más o menos", manifestó.

Sainz, que fue undécimo, habló también de la gasolina como elemento fundamental de su carrera. "Cuando tienes que ahorrar tanta gasolina, no te puedes tirar a los de delante porque enseguida te quedas sin gasolina y al final ya iba sobreviviendo", finalizó.