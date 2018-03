Billy Monger competirá en la BRDC Fórmula 3 británica con dos piernas ortopédicas

Billy Monger, el joven piloto británico que sufrió un gravisimo accidente en una carrera de la Fórmula 4 británica en Donington Park, volverá a competir en una carrera.

Excited to announce I'll be lining up on the grid for the first race of @BRDCBritishF3 this weekend. One race at a time for now but hoping to confirm for the rest of the season soon. Thanks @CarlinRacing and @Bayhar for your continued support 🙌🏻 #BillyWhizz pic.twitter.com/YLA22G8G4f