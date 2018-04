Al-Thani: "La familia Al-Thani es la que gobierna Catar, esa línea roja no la puede cruzar el alcalde"

El presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, arremetió contra las instituciones malagueñas y recordó al alcalde, Francisco de la Torre, que su familia es la que "gobierna Catar" y "esta línea roja no debe cruzarla", ante lo que los responsables públicos malagueños le reclamaron más implicación y educación.

En una entrevista publicada por 'La Opinión de Málaga', Al-Thani exigió a las instituciones un mayor apoyo al club, "más allá de las fotos que se hacen en las instalaciones malaguistas", después de que recientemente el alcalde y el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, le pidieran responsabilidad y una mayor implicación con la entidad o la venta de sus acciones.

"Catar está bajo un bloqueo político y en este momento tengo que solidarizarme con mi casa, que es este país. No tengo planeado salir de mi hogar, pero esto no quiere decir que no esté pendiente de todos los hechos relacionados con el Málaga", recalcó el jeque.

Aseguró, además, que seguirá al frente del club porque tienen "varios planes de acción" para su "óptimo desarrollo" y criticó con dureza al alcalde, al afirmar que "este responsable público parece que cree que han sido en vano nuestros siete años de esfuerzo y trabajo arduo", al igual que consideró que le ocurre a Bendodo.

"La afición espera compromiso"

"Quiero dejarle claro al alcalde que hablar de la familia Al-Thani es hablar de la familia que gobierna Catar. Esta línea roja no debe cruzarla. Si quiere tensar las relaciones entre el Gobierno de Catar y el de España, que repita lo que ha dicho y ya veremos lo que sucede", advirtió Al-Thani.

Ante estas críticas, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, el presidente de la Diputación malagueña calificó las acusaciones del jeque cataría como "cortinas de humo" y aseveró que "no es lo que la afición espera" de él.

Bendodo también le replicó que las administraciones han "demostrado compromiso con el Málaga", eludió profundizar en valorar las acusaciones de Al-Thani e insistió en que "la afición espera compromiso" del máximo dirigente de la entidad blanquiazul.

Defendió, además, que la Diputación sí mostró su apoyo explícito al Málaga y, durante una reunión hace un tiempo con su presidente en esta institución, le ofrecieron "la posibilidad de patrocinio con las marcas Sabor a Málaga y Costa del Sol" por un valor de en torno a 200.000 euros", pero "nunca" obtuvieron "respuesta".

Añadió que también existen "otras contrapartidas", ya que la Diputación es copropietaria de La Rosaleda y "no se le cobra por la utilización" del estadio ni de sus instalaciones anexas.

Por su parte, la concejal de Deportes de la capital, Elisa Pérez de Siles, también respondió en las redes sociales a la acusación de electoralismo y a su exigencia de más apoyo de las instituciones, "más allá de las fotos que se hacen en las instalaciones malaguistas", por parte de Al-Thani.

"¿Sus instalaciones? Este caballero debería conocer que los únicos titulares de esas instalaciones son los malagueños y la Ciudad de Malaga. Él sí que no debería olvidar 'algo que es muy importante, como es la educación', y añado: la vergüenza y el amor a nuestra ciudad y nuestros colores", recalcó la edil malagueña.