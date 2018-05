El cantante portugués Salvador Sobral, vencedor de la última edición de Eurovisión, calificó de "horrible" la canción 'Toy', candidata de Israel este año y una de las favoritas.

"Youtube me obligó a verla. Cosas de la tecnología. De repente, Youtube pensó que me gustaría la canción de Israel, y entonces abrí aquello y salió de ahí una canción horrible. Pensé: Youtube, muchas gracias, pero no es esto", comentó Sobral en una entrevista, y agregó: "Afortunadamente, este año no tengo que oír nada".

La representante de Israel, Netta, no ha evitado la polémica y ha respondido enviando amor a Sobral en un tuit en el que adjunta una fotografía en la que simboliza un corazón con Eleni Foureira, representante de Chipre: "Envío sólo amor a Salvador, y a todos los artistas de todos los géneros".