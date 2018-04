Los botones de 'Me gusta' y 'Compartir', el marketing digital... así recopila Facebook los datos de sus no-usuarios

LAS PRÁCTICAS DE FACEBOOK CON LOS INTERNAUTAS

Mark Zuckerberg no titubeó al admitirlo durante su comparecencia en el Capitolio de EEUU: Facebook recibe información de sus usuarios aún con la sesión cerrada y recopila incluso datos de internautas que no tienen cuenta abierta en su plataforma. Es decir, puede que controlen tus datos aunque no estés registrado en la red social. ¿Su excusa? La seguridad.