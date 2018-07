Esta vez sus razones no te sorprenderán: la aplaudida cuenta de Twitter que le ha declarado la guerra al 'clickbait'

"¿Harto de titulares tramposos? ¿No quieres abrir más noticias para que te engañen? #NoPiques, nosotros lo hacemos por ti". Así ha nacido en Twitter una de las cuentas que más quebraderos de cabeza está dando a los medios de comunicación de cara a la visualización de los contenidos en redes sociales.

El objetivo de No Piques (@no_piques en Twitter) es romper con el 'clickbait'. Esto es, el método usado por un gran número de cabeceras para aumentar el tráfico en sus publicaciones a través de titulares llamativos o sugerentes, pero que en muchas ocasiones no aportan toda la información. Ellos definen su labor así: "Nos dedicamos a exponer aquellos tweets o titulares de noticias que nos parecen que son 'clickbaits' o que no se corresponden con el contenido de la noticia o publicación".

¿Cómo trabajan? La cuenta hace una captura de pantalla del tuit de un medio de comunicación que obliga a entrar en la noticia para conocer todo el contenido. Junto a la imagen, te da la respuesta a la duda que arroja el mensaje (y que provoca, por norma general, una necesidad inmediata por obtener más información). Así, logran que el usuario no haga 'click' finalmente en la propia publicación.

No Piques defiende su proyecto alegando que su intención es "ahorrarte tiempo, clicks de más e impresiones innecesarias de publicidad en noticias que no te van a contar lo que sugiere el titular o tweet". La propia cuenta se apoya en sus más de 7.000 seguidores y otros usuarios de Twitter para conocer y hacer visibles casos de 'clickbait' en las cabeceras.

Su intención con este proyecto 'anticlickbait' es, según dicen, "ayudar a la alfabetización mediática y tecnológica". Y ya avisan: "Tenemos la certeza de que nos equivocaremos, claro. Aceptamos reprimendas e intentaremos mejorar". De momento, han conseguido el aplauso de miles de seguidores en su peculiar lucha. Quién sabe si a partir de este proyecto puede revolucionar la forma de entender la información en Internet.