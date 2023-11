¿No tienes ningún plan? Tres actividades diferentes y divertidas para hacer en Madrid

En Madrid se están llevando a cabo diversos eventos culturales que no te puedes perder. En el Teatro Español, se está presentando una muestra que homenajea los más de 4 siglos de historia de este emblemático teatro madrileño, el más antiguo de Europa. La exposición ofrece al público documentos, anécdotas e imágenes que muestran la evolución de este teatro a lo largo del tiempo.

Por otro lado, en la Neomudéjar se encuentra una exposición de Jose Manuel Ciria, en la que se pueden apreciar pinturas que reflejan su estancia en Nueva York en 2005. La exhibición destaca por su diálogo entre la naturaleza bruta e industrial del museo.

Además, la Sala Villanos será el escenario de un concierto del reconocido baterista de jazz Billy Cobham, quien llega acompañado de su banda para ofrecer una actuación como parte del ciclo "Villanos del Jazz 2023". Cobham es considerado uno de los bateristas más populares del jazz-rock y ha colaborado con grandes artistas a lo largo de su carrera. Estos eventos culturales son una muestra de la diversidad y calidad artística que se puede encontrar en Madrid.

440 Teatro Español. El más antiguo de Europa (1583-2023)

Varios espacios del Teatro Español (el Salón de Té, la Sala Andrea D'odorico y el salón Tirso de Molina) acogen esta muestra que rinde homenaje a los más de 4 siglos de historia de este teatro madrileño que, tras desarrollar de manera ininterrumpida su programación teatral durante todo este tiempo, le convierte en el teatro más antiguo de Europa. La exposición se puede visitar desde el 8 de noviembre al 14 de julio.Apoyada en abundantes y rigurosos estudios sobre la trayectoria del Teatro Español, la muestra presenta al público documentos, anécdotas e imágenes que ofrecen una perspectiva poliédrica sobre tres áreas fundamentales de su historia: los artistas, el público y los profesionales. Desde sus orígenes en el siglo XVI –denominado entonces corral del Príncipe– hasta nuestros días, el Teatro Español ha sobrevivido a incendios, tentativas de derribo y ha experimentado numerosos proyectos de transformación adaptándose al paso del tiempo.

Ha sido testigo de los cambios políticos y sociales de Madrid, convirtiéndose en un emblema de una ciudad que ha sabido conceder al teatro un lugar preponderante. En él se han estrenado muchas de las obras de los grandes dramaturgos del Siglo de Oro Español.

Dirección: Teatro Español. Plaza de Santa Ana (Madrid 28012)

Precio:

Entrada libre

Explorando la esencia artística de Jose Manuel Ciria en Nueva York

La exposición en la Neomudéjar muestra el trabajo de Jose Manuel Ciria durante su estancia en Nueva York en 2005. La exhibición está compuesta por pinturas que abarcan más de 4 años en Nueva York y establece un diálogo con la naturaleza bruta e industrial del museo.

Ciria se ha convertido en una voz fresca y referencial del arte español transfronterizo, y su exploración del exceso, el brutalismo y la visceralidad destaca en sus obras.

Dirección: La Neomudéjar. Calle de Antonio Nebrija, 7 (Madrid 28007)

Precio:

Entrada general: 6 €

Reducida: 5 €

Gratuito: Miércoles, de 11:00 - 13:00 h

Billy Cobham, baterista de jazz y jazz fusión, en concierto

La Sala Villanos acoge en concierto el 17 de noviembre al baterista panameño-estadounidense de jazz y jazz fusión Billy Cobham. El artista llega acompañado de su banda de músicos para ofrecer una actuación que forma parte de la programación del ciclo 'Villanos del Jazz 2023'. William C. Cobham, más conocido por el nombre artístico de Billy Cobham, es un baterista, músico y compositor panameño-estadounidense de jazz y jazz fusión. Junto a Tony Williams, es considerado como el baterista más popular del jazz-rock. Con una presencia habitual en los grupos eléctricos de Miles Davis, también formó parte del quinteto de Horace Silver y, más tarde, en la Mahavishnu Orchestra fundada junto a John McLaughlin en 1971. Antes de la formación del grupo, Cobham grabó con el guitarrista John McLaughlin en el álbum 'My Goal's Beyond'. Dentro de su carrera como solista, en 1973 lanza su primer álbum titulado 'Spectrum' donde realiza una fusión de los mejores discos de la historia y colabora con artistas como Jan Hammer (teclista de la Mahavishnu Orchestra) y con el guitarrista Tommy Bolin (más tarde, miembro de Deep Purple).

Ese año, antes de terminar una gira con la Mahavishnu Orchestra, Cobham colabora con los guitarristas Carlos Santana y John McLaughlin.Durante largos años, el músico ha trabajado en descubrir los rincones sonoros de su poderoso instrumento, sobre todo en el uso de recursos asentados en otras tradiciones percusivas muy alejadas del jazz. De esta forma se ha labrado un sonido rítmico propio y asombrosamente abierto.

Dirección: Sala Villanos. Calle de Bernardino Obregón, 18 (Madrid 28012)

Precio:

Desde 28 €