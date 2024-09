The Burger Cup: Actividades, programa y horarios del campeonato de hamburguesas de Tres Cantos (Madrid)

Las hamburguesas han dejado de ser una simple comida rápida para convertirse en un símbolo de creatividad y sabor gourmet. Desde la elección de carnes premium hasta ingredientes exóticos y panes artesanales, cada hamburguesa es una declaración de amor por la buena cocina. En España, tenemos 3 de las mejores hamburguesas del mundo, además, no es raro encontrar festivales que celebran su diversidad y calidad. Uno de los eventos más esperados por los entusiastas de las hamburguesas es The Burger Cup, que vuelve a Madrid este septiembre con una propuesta irresistible.

El evento tendrá lugar del 19 al 22 de septiembre en el Recinto Ferial de Tres Cantos, al norte de Madrid, y reunirá a las mejores foodtrucks de hamburguesas gourmet de todo el país. Durante estos días, los asistentes podrán degustar propuestas únicas y votar por su hamburguesa favorita, contribuyendo a coronar a la ganadora de esta edición. Pero The Burger Cup no es solo para foodies: el evento ha preparado una agenda completa de actividades para toda la familia. Aquí te dejamos el programa detallado para que no te pierdas nada.

Programa de The Burger Cup 2024 - Tres Cantos (Madrid)

Jueves 19 de septiembre

18:00 h – Apertura de The Burger Cup: Comienzo oficial del evento con la llegada de las mejores foodtrucks de hamburguesas gourmet de España.

Comienzo oficial del evento con la llegada de las mejores foodtrucks de hamburguesas gourmet de España. 18:00 h – Evolution Party Band: Espectáculo didáctico que combina teatro y música en inglés, desde los años 50 hasta la actualidad.

Espectáculo didáctico que combina teatro y música en inglés, desde los años 50 hasta la actualidad. 18:30 h – Ola Mayores (Plaza Pablo Iglesias): Baile con orquesta y sangría para todos.

(Plaza Pablo Iglesias): Baile con orquesta y sangría para todos. 21:30 h – Malabares de fuego: Espectáculo de circo con llamativas acrobacias.

Espectáculo de circo con llamativas acrobacias. 00:00 h – Cierre de The Burger Cup.

Viernes 20 de septiembre

12:00 h – Apertura de The Burger Cup.

18:00 h – Corner Jugarte: Taller artístico-sensorial para niños a partir de 1 año.

Taller artístico-sensorial para niños a partir de 1 año. 19:30 h a 22:30 h – Bailes Latinos y Bingo Solidario : Animación con DJ y bar solidario en favor de la Asociación Korikancha.

: Animación con DJ y bar solidario en favor de la Asociación Korikancha. 22:30 h a 00:00 h – Lovegeneration : Actuación de un grupo local en el Escenario Principal.

: Actuación de un grupo local en el Escenario Principal. 00:00 h a 03:00 h – DJ's Nano y Brian Cross: Dos de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional.

Dos de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional. 03:00 h a 05:00 h – Hard Times (GNX, Kozar y Skualo): Grupos locales de música en el Escenario Principal.

Sábado 21 de septiembre

11:30 h – Desfile Intercultural (Salida desde Plaza del Toro): Exhibición de música y folclore con más de 500 representantes de diferentes países.

(Salida desde Plaza del Toro): Exhibición de música y folclore con más de 500 representantes de diferentes países. 12:00 h – Apertura de The Burger Cup.

12:30 h – Show Cooking: Taller para aprender a elaborar hamburguesas, dirigido a niños de entre 4 y 15 años.

Taller para aprender a elaborar hamburguesas, dirigido a niños de entre 4 y 15 años. 18:00 h – Corner Jugarte: Continuación del taller artístico-sensorial.

Continuación del taller artístico-sensorial. 21:00 h a 00:00 h – Orquesta Evasión: Música verbenera para animar la noche en el Escenario Principal.

Música verbenera para animar la noche en el Escenario Principal. 00:00 h a 03:00 h – DJ's Fridrums y Laveiro: Sesión en vivo de DJ's locales.

Sesión en vivo de DJ's locales. 00:30 h a 04:00 h – Spirithz: Actuación en vivo en el Escenario Principal.

Actuación en vivo en el Escenario Principal. 04:00 h a 05:00 h – Coto: Cierre de la noche con DJ en el Escenario Principal.

Domingo 22 de septiembre

11:00 h a 14:00 h – Family Party Septiembre: Actividades familiares, incluyendo castillos hinchables, pintacaras y gincana pirata por el Parque Central.

Actividades familiares, incluyendo castillos hinchables, pintacaras y gincana pirata por el Parque Central. 11:30 h – Espectáculo de títeres.

12:00 h – Apertura de The Burger Cup.

12:30 h a 13:30 h – Fiesta de la espuma: Actividad para niños y adultos.

Actividad para niños y adultos. 12:30 h – Show Cooking : Taller de hamburguesas para niños de 4 a 15 años.

: Taller de hamburguesas para niños de 4 a 15 años. 00:00 h – Cierre de The Burger Cup.

Y para quienes no puedan disfrutar de esta primera edición en Tres Cantos, no hay motivo para preocuparse: The Burger Cup hará una segunda parada en Coslada del 3 al 13 de octubre, ofreciendo 10 días completos para disfrutar de las mejores hamburguesas del país.

Si eres un apasionado de las hamburguesas o simplemente buscas un plan diferente, The Burger Cup es el evento que no puedes perderte. ¡Prepara tu apetito y disfruta de una experiencia gourmet única en Madrid!