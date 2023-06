¿Sabes qué hacer para divertirte en Madrid? 3 actividades fascinantes de su panorama cultural y de entretenimiento

El Museo del Prado presenta una exposición sobre la pintura barroca desde la perspectiva de Pedro Calderón de la Barca, que incluye pinturas asociadas al teatro calderoniano, textos que contextualizan su pensamiento sobre la pintura y citas calderonianas que dialogan con el lenguaje del pintor barroco. La exposición estará disponible del 9 de mayo al 10 de septiembre.

Pedro Calderón de la Barca y la pintura barroca

El Museo del Prado presenta una exposición que invita al público a contemplar la pintura barroca desde la perspectiva de Pedro Calderón de la Barca. La muestra consta de tres niveles expositivos y trece salas. Se complementa con pinturas asociadas al teatro calderoniano y textos que contextualizan su pensamiento sobre la pintura.

Incluye citas calderonianas que dialogan con el lenguaje del pintor barroco. La exposición estará disponible del 9 de mayo al 10 de septiembre.

Dirección: Museo del Prado. Plaza Murillo (Madrid 28014)

Precio:

Entrada general: 15 €

Entrada reducida: 7,50 €

Entrada gratuita: lunes a sábado: 18:00 - 20:00 h / domingo y festivos: 17:00 - 19:00 h

'Fake News: La fábrica de mentiras'

El Espacio Fundación Telefónica presenta una exposición sobre el fenómeno de las noticias falsas a lo largo de los siglos y su impacto en la sociedad actual. La muestra incluye piezas históricas, obras de artistas contemporáneos y casos de estudio reales. Con el aumento de la información, también aumentan las posibilidades de encontrar noticias falsas, por lo que se necesita una mayor alfabetización mediática para reconocerlas.

La exposición busca reflexionar sobre el impacto de estas noticias y visibilizar los problemas que pueden generar. Se muestra una imagen de Steve Lambert, The Yes Men, The New York Times, 2009.

Dirección: Espacio Fundación Telefónica. Calle de Valverde (Madrid 28004)

Precio entradas: Gratis

Luz Arcas presenta 'Psicosis 4.48'

La coreógrafa andaluza Luz Arcas presenta 'Psicosis 4.48', un espectáculo de danza basado en la obra de Sarah Kane que aborda temas como la depresión, el desamor y la inadaptación social. La obra se centra en una reflexión sobre el mal como parte esencial de la condición humana, vislumbra la problemática del suicidio y desvela temas transversales como la adicción a los fármacos en una sociedad en la que se multiplican las patologías psicológicas.

Luz Arcas es una coreógrafa y bailaora nacida en Málaga que ha recibido numerosas distinciones a lo largo de su carrera. Se ha organizado una función accesible el 23 de junio con audiodescripción, bucle magnético, sobretítulos para sordos y sonido amplificado. La obra se presentará del 1 al 30 de junio en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español.

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Edad recomendada: todos los públicos.

Dirección: Teatro Español. (Madrid 28012)

Precio: 18 €