Planes originales que no puedes perderte en Madrid: Desde la exposición de Picasso al musical Chicago

Madrid se prepara para recibir dos eventos culturales de renombre. Por un lado, el Teatro Apolo acogerá el nuevo montaje de la exitosa producción de Broadway, Chicago. Este musical, que ha sido visto por más de 33 millones de espectadores en más de 35 países, cuenta con una historia llena de avaricia y asesinato, ambientada en la década de 1920. Dirigido por Tânia Nardini y con la participación de destacados profesionales del teatro, Chicago promete ser un fenómeno teatral en la ciudad.

Por otro lado, el Teatro Amaya presenta la comedia The Play That Goes Wrong, que ha arrasado en Broadway y Londres. Esta función, dirigida por la compañía Yllana, ha cautivado a más de 8 millones de espectadores y se ha convertido en un éxito internacional. Con una mezcla de humor y misterio, esta obra muestra los desastrosos intentos de un grupo de actores por representar una obra de misterio.

Finalmente, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza celebrará el cincuenta aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso con una exposición especial. Esta muestra, comisariada por Paloma Alarcó, exhibe obras del famoso artista, así como una selección de pinturas de maestros antiguos de la colección del museo. Esta exposición revelará cómo Picasso abordó los temas y géneros del arte tradicional europeo, mostrando su transformación personal y su impacto en la historia del arte. Sin duda, Madrid se convierte en el epicentro cultural con estas propuestas imperdibles.

Chicago, el musical de Broadway, llega a Madrid

Nuevo montaje de la exitosa producción de Broadway en el Teatro Apolo desde el 6 de octubre, con funciones de martes a domingos, de la mano de SOM Produce en asociación con Berry & Fran Weissler. Un musical que ha podido verse en más de 35 países reuniendo a más de 33 millones de espectadores, y que se ha convertido en un fenómeno teatral en el mundo. El musical de Broadway, donde acaba de celebrar su 25 aniversario en escena, llega a Madrid este otoño contando con la directora Tânia Nardini, el coreógrafo Gary Chryst y el supervisor musical Rob Bowman. Chicago cuenta con todos los elementos que convierten a Broadway en la cuna de los mejores musicales: una historia universal de fama y fortuna, una partitura mítica y una coreografía reconocida entre las mejores de la historia. Una excitante historia sobre avaricia, asesinato y el mundo del espectáculo, llena de éxitos musicales como All That Jazz y Razzle Dazzle.

El musical está ambientado en la década de 1920 y cuenta la historia de Roxie Hart, una ama de casa y bailarina de un club nocturno, que asesina a su amante cuando él amenaza con abandonarla. Desesperada por evitar la condena, Roxie engaña al público, a los medios de comunicación y a su compañera de celda y rival, Velma Kelly, y contrata al abogado Billy Flynn, el más habilidoso de la ciudad. Este abogado será capaz de convertir el crimen en una cortina de humo de titulares sensacionalistas. Escrito por Fred Ebb y Bob Fosse, con música de John Kander y letras de Fred Ebb, este musical ha sido galardonado con 6 premios Tony, 2 premios Olivier y 1 Grammy, acumulando más de 60 premios internacionales.

Dirección: Teatro Apolo. Plaza de Tirso de Molina, 1 (Madrid 28012)

Precio: Desde 46,21 €

Una comedia caótica que arrasa en escenarios internacionales

La comedia que ha arrasado en Broadway y Londres aterriza en España con la adaptación de Zenón Recalde y la dirección de Sean Turner y David Ottone, de la prestigiosa compañía Yllana. Una función que ha cautivado a más de 8 millones de espectadores desde su estreno en 2012 en el West End londinense y que ahora presenta su cuarta temporada en el Teatro Amaya del 22 de septiembre al 3 de diciembre, con funciones de martes a domingos. Con un éxito internacional que se extiende a más de 30 países, La Función Que Sale Mal es una mezcla entre las películas de los Monty Python y Sherlock Holmes.

Y es que los protagonistas son un grupo de actores que tratan de representar Murder at Haversham Manor, una obra de misterio al estilo de La Ratonera de Agatha Christie. O lo que es lo mismo, una serie de personajes encerrados en una casa donde se ha cometido un asesinato y con un detective que trata de encontrar al culpable. Sin embargo, y como su propio nombre indica, el montaje va de mal en peor con un atrezzo que se rompe, incendios, actores que no se saben el guion, actores que no aparecen cuando les toca, puertas que no se abren y obligan a entrar en escena por un lateral, accidentes inesperados… Así, la ley de Murphy se consagra haciendo que todo lo que puede salir mal, sale mal. Este espectáculo ha recibido premios tan importantes como el Broadway World 2017 al Mejor Estreno, Mejor Dirección y Mejor Diseño de Sonido, el Premios Tony 2017 al Mejor Diseño de Escenario, el Premios Olivier 2015 a la Mejor Comedia Original o el BroadwayWorld UK 2015 a la Mejor Obra. Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin descanso)Edad recomendada: todos los públicos

Dirección: Teatro Amaya. Paseo del General Martínez Campos, 9 (Madrid 28010)

Precio: Desde 22 €

Picasso. Lo sagrado y lo profano

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se une a la celebración del cincuenta aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso con una exposición especial que tiene lugar del 4 de octubre de 2023 al 14 de enero de 2024 con obras del artista y una selección de pinturas de maestros antiguos de la colección del museo. Una exposición que muestra el modo en que el artista abordó los principales temas y géneros del arte tradicional europeo: la historia, la religión, los mitos, el retrato y el bodegón. Una representación del espíritu con el que Picasso se enfrentó al arte del pasado y lo transformó en un arte personal traumático y existencial, así como vitalista y esperanzador.

Comisariada por Paloma Alarcó, esta muestra revela aspectos de la identidad moderna y nuevas formas de interpretar la historia de la pintura a través de las certezas que caracterizan el mundo contemporáneo. Las ocho obras de Picasso pertenecientes al museo, y varios préstamos del Musee national Picasso-Paris y de otras instituciones y coleccionistas, se exponen junto a una selección de pinturas de maestros antiguos para mostrar el modo en que el artista abordó los principales temas y géneros del arte tradicional europeo: la historia, la religión, los mitos, el retrato y el bodegón, organizados en tres apartados: lo sagrado y lo profano, identidades y lo visual y lo tangible.

Dirección: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado (Madrid 28014)

Precio: Lunes: acceso libre

Martes a domingo: incluida en la entrada única de museo