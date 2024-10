Madrid Cocktail Week 2024: Fechas, dónde se celebra y todo lo que necesitas saber

¿Te apetece un cocktail preparado en vivo y en directo por uno de los mejores bartenders del mundo? Del 18 al 27 de octubre vuelve Madrid Cocktail Week y lo hace con una gran novedad: acogerá el Cocktail Village de The World’s 50 Best Bars, que reunirá a rock stars de la coctelería (los mejores cocteleros a nivel mundial) en un espacio emblemático de la capital, el Palacio de Santa Bárbara.

Más de 90 locales, hoteles de lujo y restaurantes con estrella Michelin forman parte de la séptima edición de Madrid Cocktail Week. Durante 10 días, Madrid sabe a negronis, manhattans o martinis y se convierte en la capital de la coctelería gracias a esta iniciativa que busca acercar la cultura del cocktail al público y descubrir las últimas tendencias del universo líquido. Una cita promovida por Neodrinks, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y sus iniciativas Madrid Capital de Moda y Todo Está en Madrid.

Ruta Madrid Cocktail Week: los mejores cócteles al mejor precio

Guest bartending de la mano de los bartenders número uno nacionales e internacionales, talleres, masterclass, experiencias gastronómicas… La Ruta Madrid Cocktail Week pasa por 90 locales, hoteles de lujo y restaurantes con estrella Michelin. Un dato importante: los consumidores podrán tener un acceso especial con la pulsera Madrid Cocktail Week, que ofrece mejores precios en las bebidas, regalos y otras sorpresas.

The House, en el Palacio de Santa Bárbara

Del 18 al 27 de octubre, The House abre sus puertas para convertirse en punto de encuentro obligado de los amantes de la coctelería, ya sean profesionales, iniciados o simplemente curiosos con muchas ganas de disfrutar. Y es que aquí el disfrute se lleva a otro nivel: ubicado en el Palacio de Santa Bárbara (Calle de Hortaleza, 87, Madrid), The House albergará el Cocktail Village de The World’s 50 Best Bars (cuya entrega de premios tiene lugar este año en Madrid durante la semana de Madrid Cocktail Week), y reunirá a las auténticas estrellas de la coctelería de todo el mundo.

Además de dar a conocer las nuevas tendencias en coctelería, en The House se cuece todo: propuestas gastronómicas de prestigiosos chefs españoles; experiencias en torno al café de especialidad, con la oportunidad de descubrir diferentes cafés, orígenes, técnicas y sabores; música en vivo y DJs en el mejor ambiente...

"The House propone vivir una experiencia única: lo que en el punto de venta se denomina full experience y engloba aspectos como gastronomía, bebida, café y servicio de máxima calidad", explica César Ramírez, director de Neodrinks.

Horarios y precios

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 12:00 - 18:00 horas (público profesional) y de 18:00 a 00:00 (abierto a todo el mundo). Sábado y domingo de 12:00 a 00:00 horas. Los precios para el público en general son de 15 euros con dos cocktails y de 5 euros sin consumición. En este enlace puedes ver todos los locales que participan.