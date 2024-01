El Hogwarts Express, el tren de Harry Potter, dejará de funcionar para siempre: Fechas y precios de sus últimos recorridos

Si hay un lugar que ha sido hechizado por la magia de Harry Potter y sus colegas es Reino Unido, más concretamente, Escocia. Esta tierra ha sido fuente de inspiración para la escritora de este best seller y, por tanto, un lugar de peregrinación para fans de la saga. Como ya explicamos, algunos de los elementos y lugares que aparecen en los libros existen realmente, como es el caso de la tumba de Tom Riddle; hoy os traemos otro elemento real que aparece en la saga.

Se trata del tren Hogwarts Express, en el que el grupo de jóvenes magos viaja para llegar a su conocido Colegio de Magia y Hechicería. Este se localiza en las Highlands escocesas, entre las localidades de Fort William y Mallaig. Su nombre real es Jacobite y realiza el que está considerado como uno de los trayectos más bonitos en tren, con unos 135 kilómetros de ida y vuelta. Sin embargo, puede que este recorrido pronto deje de tener visitantes, pues el famoso tren cerrará sus puertas y echará el freno para siempre.

El motivo de que no se pueda viajar más en este tren es que este medio de transporte no cumpliría las normas de seguridad estipuladas en la normativa británica ferroviaria. Una posible solución sería que la compañía ferroviaria West Coast Railways (WCR) modificase su medio de transporte para cumplir con la normativa. Sin embargo, esto supondría un alto gasto para la compañía, por lo que la alternativa que se está barajando es no realizar más viajes en el Hogwarts Express.

Hasta febrero o marzo de este año no se conocerá más información sobre este asunto. Mientras tanto, todos los fans de Harry Potter y aquellos que quieran descubrir un lugar realmente mágico podrán comprar un billete y pasar por el conocido viaducto Glenfinnan que sobrevolaron Harry y Ron con el coche volador Ford.

El precio de los billetes ronda los 50 euros en clase estándar o los 75 euros en primera clase. Los niños podrán subirse al tren por unos 50 euros, independientemente de la clase. También se podrá viajar en mesa privada para dos, aunque esta vez el precio será más elevado, más de 200 euros. Para poder subir al tren cuentas con la posibilidad de hacerlo en el turno de mañanas o el turno de tardes.

Si quieres vivir de primera mano lo que Harry, Ron o Hermione sienten cada vez que suben a este tren en el andén 9 ¾ en la estación de King Cross de Londres, no dejes pasar esta oportunidad. Aprovecha estos meses que quedan antes de que el Hogwarts Express se pare para siempre. Aunque en el tiempo pervivirán la magia y la ilusión de los libros y las películas de la saga.