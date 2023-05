Fiestas de Pinto 2023: Programa con todos los conciertos gratis

A partir del mes de mayo llegan lasfiestas de los barrios y de los pueblos, que normalmente cuentan con un amplio programa de actividades que incluye conciertos gratis. En esta ocasión queremos hablaros de las Fiestas del Cristo de Pinto, que tendrán lugar desde este viernes 26 de mayo hasta el 3 de junio.

Las celebraciones son en honor al Cristo del Calvario y son los segundos festejos más importantes del municipio. En esta ocasión contarán con las actuaciones de Camela y Fangoria y las entradas son gratuitas. A continuación te dejamos el programa con y el horario y el lugar donde serán los conciertos:

Viernes 26 de mayo

- 21:00 horas: Pregón a cargo de Joaquín Hurtado, como pregonero de las fiestas del Cristo, en la plaza de la Constitución.

- 21:00 horas: Actuación del speaker y animador DJ Toledo en el Recinto Ferial de Pinto

- 22:00 horas: Actuación de Camela en el Recinto Ferial de Pinto

- De 23:30 horas a 01:30 horas: Sesión DJ Toledo

Sábado 27 de mayo

- 12:30 horas: Espectáculo Infantil Dubbi Kids en el Recinto Ferial de Pinto

- 22:00 horas: Concierto de Fangoria en el Recinto Ferial de Pinto. Tras la finalización del concierto, habrá un espectáculo de fuegos artificiales

- De 23:30 horas a 1:30 horas: Sesión DJ

Viernes 2 de junio

- 21:00 horas: Actuación de Argentina con su espectáculo de flamenco y son cubano en la plaza de la Constitución de Pinto

- De 19 horas a 01:00 horas: Festival Made in Pinto I, conciertos de grupos locales en el Recinto Ferial de Pinto. Actúan, por orden: The Middle, Arcegris, No soul, Zrison, Zorros, La Revolución del Mono

Sábado 3 de junio

- 12:30 horas: Concierto Infantil de la Billy Boom Band en el Recinto Ferial

- De 13:30 horas a 00:00 horas: Festival Made in Pinto II, conciertos de grupos locales en el Recinto Ferial. Actúan, por orden: Calle La Marcha, Los Sustain, Contrapronóstico, Uno al mes, Nipati Nipami, Blue Ox, Laika Stone, 16.05 y LSM

Domingo 4 de junio

- 12:00 horas: Actuación de la Coral Municipal en la Iglesia de Santo Domingo