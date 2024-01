Disney On Ice celebra 100 años de emoción de Disney con el regreso de su aclamado espectáculo a Madrid y Barcelona

Disney On Ice llega de nuevo a España con un espectáculo único para celebrar junto a toda la familia el centenario de The Walt Disney Company. En Madrid, Disney On Ice - 100 años de emoción se podrá disfrutar del 8 al 11 de febrero de 2024 en el WiZink Center, mientras que del 15 al 18 de febrero, los personajes de Disney estarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La incomparable magia de Disney de la mano de Mickey Mouse, Minnie Mouse y al resto de icónicos personajes protagonizarán a través de un patinaje artístico de vanguardia, saltos de altura, efectos especiales, un vestuario llamativo y una escenografía impresionante, uno de los espectáculos más esperados de la temporada.

La venta de entradas ha tenido tal acogida que ha obligado a los organizadores a ofrecer dos nuevas sesiones adicionales para que, ante la creciente demanda, todo el que lo desee pueda disfrutar de esta emocionante aventura durante los fines de semana que estará en nuestro país. Los personajes de Disney llegarán con sus acrobacias y coreografías sobre el hielo durante las 7 sesiones imperdibles en ambas ciudades, ofreciendo un show para toda la familia.

Para esta ocasión, la organización ha podido confirmar la presencia del español Rubén Barrera Lázaro como miembro del elenco de artistas que harán disfrutar a pequeños y mayores. Barrera, quien creció y se entrenó desde los 7 años en Madrid, posee una amplia experiencia en el espectáculo, lo que le ha permitido recorrer el mundo mostrando su gran talento sobre el hielo, en compañía de los personajes más icónicos de Disney.

En Disney On Ice - 100 Años de Emoción, los asistentes se unirán en una intrépida aventura junto a Moana y al semidiós más grande que jamás haya existido, Maui, en un viaje lleno de acción para restaurar el corazón robado de Te Fiti. También explorarán la Tierra de los Muertos mientras Miguel, de Coco, lleva las festividades del Día de los Muertos al hielo. Anna, Elsa y Olaf, por su parte, viajarán hasta el reino de Arendelle para revivir un relato del amor fraternal que salvó un reino. Asimismo, el público se enredará en la búsqueda de Rapunzel para ver las luces flotantes y descubrirán la fuerza, la valentía y la bondad que inspiraron a una generación tras otra con Jasmine, Ariel, Aurora, Bella y Cenicienta.

Fechas de Disney On Ice - 100 años de Emoción:

Madrid: del 8 al 11 de febrero de 2024 – WiZink Center

Jueves 8 de febrero a las 19:00h

Viernes 9 de febrero a las 19:45h

Sábado 10 de febrero a las 12:00h, a las 16:00h y a las 19:45h

Domingo 11 de febrero a las 12:00h y a las 16:00h

Barcelona del 15 al 18 de febrero de 2024 – Palau Sant Jordi