Los conciertos gratis en el Matadero de Madrid por el Día Europeo de la Música 2023

El próximo miércoles 21 de junio se celebra el Día Europeo de la Música 2023 y el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha preparado un amplio programa cultural repleto de conciertos, exposiciones, cine y espectáculos gratuitos.

Del 7 al 24 de junio, artistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria profesional participarán en esta fiesta cultural que se desarrollará en cinco espacios singulares: Matadero Madrid, Naves del Español en Matadero, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Espacio Cultural Serrería Belga y los Jardines de Sabatini.

Matadero de Madrid

- 17 de junio: Los protagonistas de la jornada serán la formación de afro-funk británica Ibibio Sound Machine, a las 19:30 horas; el barcelonés Muchachito Bombo Infierno y su proyecto al más puro estilo de Nueva Orleans, a las 21 horas; el reggae y dub del navarro Iseo & Dodosound, a las 22:45 horas, y el tunecino Ammar 808 con su mezcla de ritmos electrónicos, a las 00.15 horas.

Cineteca Madrid

- Del 13 al 18 de junio: Cineteca proyectará seis títulos, en un ciclo que cuenta con la colaboración del Festival de Cine Documental de Barcelona (In-Edit).

Son los siguientes: In the Court of the Crimson King: King Crimson at 50, el día 13, en la Sala Plató, a las 20 horas; El káiser de la Atlántida, el 14, en la Sala Plató, a las 20 horas; Omara, el 15, en la Sala Borau, a las 20 horas; Summer of Soul (…or, when the revolution could not be televised), el 16, en la Sala Plató, a las 21 horas; Look at Me, el 17, en la Sala Plató, a las 19 horas y I Get Knocked Down, el 18, en la Sala Azcona, a las 20 horas.

Los cuencos cantores en Naves del Español en Matadero

El 21 de junio, a las 20 horas, se celebrará el concierto Los cuencos cantores organizado por Naves del Español en Matadero. Durante aproximadamente una hora y media, el artista Leonardo Echeverri ofrecerá un concierto centrado en la vibración de los cuencos de cuarzo, los tibetanos, dirigido a un público familiar al que se invita a asistir con su propia esterilla.

La actuación tendrá lugar en el interior de Nave 16 de Matadero Madrid. Se podrá disfrutar del virtuosismo de este músico que también es actor, director del Teatro Azul de Colombia e investigador en la tradición de las prácticas ancestrales, junto a la también actriz y colaboradora Ximena Escobar. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.