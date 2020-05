Para cuando fuimos conscientes de que la pandemia del coronavirus estaba ya con nosotros no solo temimos por los datos de Madrid o Barcelona, los lugares más castigados por el COVID-19, sino por nuestros rincones más turísticos porque sabíamos que el virus había viajado en avión pero lo cierto es que algunos de los lugares más turísticos de España están ya libres de coronavirus, tanto es así que en la desescalada que comienza hoy, en estos rincones, entre los que está Formentera además de las islas Canarias del Hierro, la Gomera y la Graciosa, se saltarán la fase cero e iniciarán directamente la fase 1; van a otra velocidad porque han borrado el coronavirus de su territorio y, dado que con el confinamiento el acceso a estas islas es muy limitado sino nulo, se pueden declarar ya sin miedo a equivocarse como zonas libres de Coronavirus.

Es Calo de Sant Agusti. | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Ahora toca ir recuperando la normalidad, una normalidad que no será pronto como era antes porque ahora contará con un incómodo acompañante, un coronavirus, el COVID-19, para el que mientras no tengamos un tratamiento efectivo o una vacuna que lo convierta en una enfermedad estacional más, habrá que tener cuidado; pero la vida sigue porque la vida siempre se abre paso y ahora, ya en la desescalada del brutal confinamiento que hemos sufrido (que todavía sufrimos), vemos la luz al final del tunel y en lugares como Formentera mucho más que la luz...

Formentera es uno de los rincones más bellos y naturales de España, es una isla mágica y ecológica que ha abrazado al turismo para mostrarse al mundo en toda su belleza pero que no ha permitido que su exceso desvirtúe el encanto de esta isla balear; en fase uno de desescalada la vida puesta en cuarentena comenzará a desperezarse y lo hará como todo en esta isla, a un ritmo natural y sano, bello y encantador, único...

Playa, Formentera | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Formentera no se llenará este verano como en estaciones estivales pasadas como no lo harán ningún lugar porque no solo se cuidarán de que las aglomeraciones excesivas puedan provocar un nuevo brote de coronavirus sino porque muchos de los turistas habituales de estas islas, ya sea por temor al propio coronavirus, a quedarse confinados en un país ajeno si se produce un rebrote o por algún tipo de restricción en su país de origen, no vendrán o al menos no vendrán tantos como otros años. Y por eso Formentera es este año mejor idea que nunca.

Formentera | Imagena cortesía de Turismo de Formentera

Es mejor idea que nunca y tan buena idea como siempre porque Formentera es un paraíso en la tierra, porque la tenemos en casa, porque es una isla de naturaleza única, porque está libre de coronavirus, porque sus playas son esas con las que sueñas estos días de confinamiento cuando ves colarse un rayo de sol por la ventana... Aquí estamos, revisando las fases de la desescalada, atentos a como evolucionan en cada lugar de España y dispuestos a coger un vuelo, un ferry o la combinación de ambos para disfrutar de unos días en el paraíso con absoluta tranquilidad.

Recuerda que entre las diferencias que hay entre la fase 0 y la fase 1 que incinia hoy Formentera hay un par que afectan directamente al turismo: desde hoy en esta isla balear los restaurantes pueden abrir sus terrazas aunque solo al 50% de ocupación y también los hoteles pueden ya recibir a sus primeros turistas tras el confinamiento aunqueno abrir sus zonas comunes.