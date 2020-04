Aunque todavía no podamos viajar, en Viajestic tenemos claro que queremos que el fin de la desescalada y la reapertura del mundo nos pille preparados y por eso no sólo te proponemos viajes virtuales que puedes vivir desde tu casa sino también otros pensados para que vayas marcando destinos en el particular mapa del mundo de tus viajes ¿dónde nos vamos hoy? ¡a Tokio!.

La capital de Japón es una de las ciudades más espectaculares del mundo por muchas razones entre las que están sus miradores, torres y puentes; las panorámicas de Tokio que descubrirás en esta galería de imágenes corresponden precisamente a este tipo de lugares porque nos ofrecen vistas sorprendentes que tal vez no sean las primeras que se pasan por la cabeza al pensar en la capital nipona.

Los miradores, torres y puentes de Tokio, como toda la ciudad en sí, son una mezcla de tradición y modernidad, es decir, son un reflejo perfecto de una ciudad que conserva su esencia tradicional y es a la vez una de las más vanguardistas y tecnológicas del mundo; no hace falta que te digamos que, si te animas a visitar Tokio cuando "desescalemos" por fin la infernal montaña del coronavirus y se reanuden los vuelos, los miradores, torres y puentes de Tokio tienen que estar en tu lista de visitas obligadas ¿por qué? las razones saltan a la vista en esta galería de imágenes.

La Torre Tokyo SkyTree es la torre de comunicaciones más alta del mundo y reina sobre las mejores panorámicas de la ciudad, además cuenta con dos miradores que nos permiten disfrutar de las mejores vistas 360º de la ciudad.

La Torre de Tokio por su parte destaca especialmente por su color, es roja y blanca durante el día y durante la noche se ilumina, tiene también dos miradores desde los que cuentan se ven las vistas más bonitas de Tokio.

Claro que las mejores vistas de la ciudad no solo se descubren desde arriba, también a ras de suelo: las vistas desde el bus acuático que va de Asakusa a Odaiba nos regala imágenes de Tokio fuera de lo común y nos anima también a, terminada la ruta acuática, recorrer el puente Rainbow Bridge, el más simbólico de Tokio y que une la isla de Odaiba con el corazón de la ciudad, tardarás 30 minutos en cruzarlo andando.

¿Quieres disfrutar ya mismo de estas particulares imágenes de Tokio? descúbrelas en la galería de imágenes que acompaña esta noticia.