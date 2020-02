Cuando pensamos en encaramarnos al cielo de Nueva York la imagen que viene a nuestra memoria es, sin duda, la del Empire State Building y su famoso mirador, ese que si no has pisado personalmente habrás visto una y mil veces en el cine ¿quién no recuerda a Tom Hanks y Meg Ryan encontrándose en ese mítico lugar en la película Algo para Recordar (cuyo título original era Sleepless in Seatle)?.

Pues bien, a partir del mes de marzo hay un nuevo mirador que no es que vaya a hacer la competencia al del Empire State Building (tradición manda...) pero sí a completar la oferta neoyorquina para acercarte al cielo de la ciudad y disfrutar de espectaculares vistas de su skyline, el el Edge en Hudson Yards.

Edge | Imagen cortesía de Related-Oxford y Turismo de Nueva York

La apertura del Edge en Hundson Yards está prevista para el 11 de marzo, se trata ni más ni menos que de la plataforma de observación exterior más alta del hemisferio occidental (a más de 300 metros); desde aquí se podrá disfrutar de espectaculares vistas del río Hudson y del famoso skyline de Nueva York, además podrás caminar un suelo de cristal (cuidado quienes sufren de vértigo...).

En los espacios interiores de este nuevo mirador neoyorquiko disfrutarás de un bar de champán (glaomour que no falte) y de un restaurante para que cenes con vistas, también hay un espacio adicional que se puede reservar para la celebración de eventos.

No es el único observatorio de Nueva York, aunque sí el más moderno, pero a partir de su inauguración el próximo 11 de marzo será el más alto no sólo de la ciudad, ni tan siquiera solo del país o del continente... de todo el hemisferio! Si viajas a Nueva York a partir de marzo no te lo puedes perder...

Más información, aquí: Edge en Hudson Yards