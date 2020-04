Ferrol es una ciudad bastante conocida por diferentes motivos, desde ser ciudad militar y naviera hasta origen de gentes tan importantes como Torrente Ballester o Concepción Arenal, también por tableta de chocolate que tiene por plano, diseñado con escuadra y cartabón en tiempos de Carlos III, y por supuesto por su Semana Santa que es, junto con la de Vivero, la más importante de Galicia y una de las más importantes de España. Pero hoy, confinados como estamos y con la Semana Santa suspendida, vamos a recomendaros una visita muy especial y empezaremos por hacerla virtualmente en esta noticia: la boca de la ría de Ferrol y los dos castillos que la guardan.

Ría de Ferrol | Imagen cortesía de Turismo de Ferrol

Si te hablamos de los castillos de San Felipe y La Palma cabe que tus nombres te resulten famiares, el primero porque es uno de los lugares más visitados de Ferrol y el segundo porque, además de haber sido cárcel (ahí estuvo Tejero...), también se ha hablado largo y tendido acerca de la posibilidad de convertirlo en hotel pero ¿cuál es el encanto de estos castillos? más allá de ellos mismos y su historia es, sin duda, su ubicación, la ría de Ferrol.

Castillo de San Felipe | Imagen cortesía de Turismo de Ferrol

Basta detenerse a ver las imágenes de la ría desde el aire para descubrir que estamos ante una ría de entrada estrecha y larga y, por tanto, fácil de defender, tan fácil que con un castillo a cada lado, impidió que ningún conquistador lograra colarse por ella: Ferrol a un lado (San Felipe), Mugardos al otro (La Palma) y una larga lengua de agua alrededor de la cual esta zona de Galicia ha levantado su riqueza (los astilleros, el arsenal militar...).

Crucero entrando en la ría de Ferrol | Imagen cortesía de Turismo de Ferrol

Que si visitas Ferrol tienes que visitar el castillo de San Felipe es cosa segura porque disfrutar de pasear por lo que queda de él (ha sido rehabilitado parcialmente) y también de las vistas de la ría que se disfrutan desde su ubicación; visitar el de La Palma es más complicado porque no está abierto al público en general como el de San Felipe pero, sólo en verano, se organizan visitas guiadas así que si viajas a la zona de Ferrol en los meses más cálidos puedes contactar con el Ayuntamiento de Mugardos y tratar de 'colarte' en una de esas visitas guiadas, además puedes aprovechar para disfrutar del famoso pulpo de Mugardos.

Ferrol | Imagen cortesía de turismo de Ferrol

Es precisamente en verano cuando más y mejor podrás descubrir la maravillosa boca de la ría de Ferrol porque durante esos meses podrás recorrerla no sólo por tierra (rodeándola de San Felipe a la La Palma pasando por Ferrol y Fene) sino también por mar y hasta por aire: en verano hay un barco que te llevará de Ferrol a Coruña y así disfrutarás no de una ría si no de dos, la de Ferrol guardada por sus dos castillos y la Coruña coronada por el faro en funcionamiento más antiguo y espectacular del mundo, la Torre de Hércules, y las famosas galerías del puerto que te observan a tu llegada; si no quieres viajar tanto podrás conformarte con el barco que recorre la ría de Ferrol o incluso por el que hace la ruta Ferrol Mugardos (¿te hemos dicho ya que tienes que ir a Mugardos y degustar una ración de pulpo?). Si además eres de los aventureros del parapente y otros deportes aéreos, podrás incluso descubrir la costa Ártabra desde el aire.

