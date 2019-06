Así es el río arcoíris: probablemente, el más bonito del mundo

CAÑO CRISTALES El RÍO ARCOÍRIS

Aunque este fenómeno quizá no nos parezca extraño, sobre todo teniendo el río Tinto en Huelva, no deja de sorprender que la existencia de este río único en el mundo donde sus aguas pueden verse hasta 5 tonalidades de colores como el rojo, el verde, el amarillo, el morado y el azul. ¿Quieres saber ver más? no te pierdas el vídeo.