Cuando llega el verano nos morimos por una buena playa se entienda eso como se entienda porque lo que es una buena playa para unos no lo es tanto para otros; hay quienes de la playa lo que les gusta es su naturaleza y las buscan recónditas y perdidas aunque no tengan bandera azul, para otros la facilidad de accesos es fundamental, los hay que si no hay chiringuito no van? algunos las prefieren de arena negra, otros de arena blanca, algunos incluso de cantos rodados y todos de aguas prístinas, muy paradisíacas todas.

Lo dispares que son nuestros gustos respecto a la playa lo constatamos al revisar el ránking que ha preparado el comparador inglés de precios de viajes TravelSumerMarket; se trata de un ránking basado en instagram, revísando los hashtags más utilizados para cada playa han concluido que las 10 que te desvelamos a continuación son las 10 playas más populares en instagram y, para nuestra sorpresa, ninguna es española, es más, aunque continuásemos el ránking hasta las 25 playas más populares de instagram seguiríamos sin encontrar ninguna española, tampoco italiana ni de la costa azul francesa?

Sí, nosotros también nos cuestionamos la elección de los hashtags para la confección de este ránking ahora bien, de lo que no cabe de duda es que del mismo modo que sabemos que no están todas las que son, también sabemos que son todas las que están y la primera del ránking, dicho sea de paso, se nos antoja indiscutible. Aquí tienes las 10 playas más populares de Instagram:

Whitehaven Beach en Queesland, Australia

Whitehaven | Pixabay

Lanikai Beach en Hawaii

Lanikai Beach | Pixabay

Horseshoe Bay en las Bermudas

Horseshoe Bay | Ekem - Wikimedia Commons

Playa Cayo Coco en Cuba

Cayo Coco | Pixabay

Playa Bávaro en la República Dominicana

Playa Bavaro | Pixabay

Boulders Beach en Sudáfrica

Boulders Beach | Simon's - Wikimedia Commons

Bournemouth Beach en el Reino Unido

Bornemouth Beach | Pixabay

Pink Sands Beach en las Bahamas

Pink Sands Beach | Bahamas.com

Ao Nang Beach en Tailandia

Ao Nang Beach | Krabi Hotels

Playa Paraíso en México

Playa Paraíso | playasmexico.com.mx

Más información en TravelSuperMarket

Vistas cuales son las playas más ?instagrameadas? del mundo te preguntamos? ¿cuál ¡o cuáles! vas a ?instagramear? tú este verano?