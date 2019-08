No resulta fácil quedarse sólo con cinco porque no son pocas las piscinas, tanto urbanas como a pie de playa, que nos seducen; todos los resorts y hoteles de lujo de las costas más paradisíacas del mundo cuentan con importantes piscinas, las hay de agua dulce, de agua salada, sorprendentes por su tamaño, por ser infinitas o por estar a pie de playa; si hablamos de piscinas urbanas las encontramos casi tocando el cielo y regalando magníficas vistas del skyline de su ciudad, algunas infinitas y otras semicubiertas.

Por supuesto también las hay de montaña y hasta de aguas termales, integradas en lagos o ríos y algunas tan profundas que están más indicadas para el buceo que para ninguna otra actividad. Las hay que cuentan incluso con olas artificiales por aquello de no renunciar nunca al surf porque, en realidad, hay piscinas que no están pensadas como un complemento más del hotel o resort en que se ubican sino como parte esencial de su oferta y, si eres de los amantes de las piscinas, deberás prestar atención a ella cuando busques destino de verano.

Nosotros hoy vamos a dar la vuelta al mundo visitando 5 piscinas de escándalo, a cada cual más sorprendente que la anterior.

La Posidonia SPA | La Posidonia SPA

Comenzamos por la más cercana, se trata de las piscinas con cascada del SPA La Posidonia, en Ibiza; no son sólo las cascadas lo que nos atrae, también que se trata de piscinas escalonadas con maravillosas vistas al Mediterráneo.

Haymand Island Resort | Haymand Island Resort

Nos vamos a nuestras antípodas para descubrir la nueva e inmensa piscinas del resort Haymand Island; esta pequeña isla, a la que se llega en ferry o en helicóptero desde la costa de Queesland (en Australia), fue casi destruida por un ciclón y el resort se cerró. Ocurrió en 2015, ahora, totalmente reconstruido y reformado, nos ofrece una piscina de escándalo junto al mar de coral.

Jardines de Ubund | hanginggardensofbali.com

De Australia saltamos a Bali porque sus piscinas en altura en los jardines de Ubund han dado la vuelta al mundo ¿te imaginas en esa maravillosa piscina infinita mirando hacia la frondosa selva tailandesa?

Piscina roja | The Library

¿Se te hubiera ocurrido Japón pensando en piscinas de escándalo? tal vez no? pero es que a los japoneses de The Library se les ha ocurrido ofrecer, junto a la playa, la posibilidad de bañarte en una piscina roja; no acabamos de decidir si la idea es atractiva, si da miedo o si despierta nuestras peores pesadillas pero original y sugerente, sin duda, lo es.

San Alfonso del Mar, Chile | disenoarquitectura.cl

Es imposible hacer una lista de piscinas espectaculares y no incluir la que ha construido Crystal Lagoons en Chile, la de San Alfonso del Mar; es de agua salada, tan grande que ocupa casi 81 metros cuadrados, está situada en primera línea de playa y mantiene la temperatura del agua algún grado por encima de la del mar.

Hay otras piscinas de verano, hay más piscinas espectaculares pero a nosotros estas cinco nos han parecido la mar de atractivas y sorprendentes; puestos a soñar despiertos ¿cuál te gustaría visitar este verano?.