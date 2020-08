La Palma, destino perfecto para los amantes del turismo de aventura y de las emociones fuertes

La Isla Bonita, que es la canaria isla de La Palma, nos ofrece aventuras de lo más diverso, una y mil maneras de divertirnos al máximo por tierra, mar y aire. ¿Cómo eres de aventurero? no importa si el miedo va en tu mochila o si eres de los que se lo dejó en el útero materno al nacer, en La Palma encontrarás aventuras a tu medida; ¿cuál es tu medio? ¿tierra, agua o aire? con el fuego no jugamos, para no quemarnos, pero por lo demás, tanto si fuiste pez en otra vida como si volar es tu sueño de siempre, incluso si eres un terrícola de los que no quiere separar los pies del suelo, en La Palma descubrirás aventuras que ahora ni imaginas. Te desvelamos algunas para despertar tus ganas de viajar a la Isla Bonita.

Kitesurf en La Palma | Imagen de Mauro Castro, cortesía de Turismo de La Palma

¿Dónde están en las llaves? las de tu aventura tal vez estén en el fondo del mar y allá que irás buceando; esta es una de las actividades acuáticas más populares de la isla porque su ecosistema marino de rocas volcánicas es único, te fascinará el mundo de arcos, torres y cuevas que descubrirás, tanto como la colorida fauna acuática local.

Submarinistas en Cruces de Malpique, La Palma | Imagen de Jonatan Rodríguez, cortesía de Turismo de La Palma

¿Dónde bucear? en los Cancajos, Tazacorte o Puerto Naos.

Si el agua es lo tuyo pero eres más de superficie que de inmersión de cualquier tipo, en La Palma te lo pasarás en grande practicando kitesurf y windsurf, y es que esta isla es de los mejores lugares del mundo para practicar ambos deportes.

Parapente al atardecer en La Palma | Imagen de Saúl Santos, cortesía de Turismo de La Palma

Ah! que lo tuyo es el aire ¡pues a volar! si nunca has practicado el parapente no encontrarás mejor lugar para tu primer vuelo que la isla de La Palma, las vistas de la isla que descubrirás desde el aire se quedarán para siempre grabadas en tu memoria; además, no debes temer a los vientos ni a los malos días, aunque es cierto que el clima marca los días aptos para el vuelo, en La Palma hay una media de 330 días aptos para practicar parapente.

Bicis entre pinares, La Palma | Imagen de Borja Franqueira, cortesía de Turismo de La Palma

Que no, que ni vuelas, ni nadas, ni buceas, que eres un terrícola de pies a cabeza... pues prepárate a disfrutar del senderismo, de las rutas en bicicleta, en quad o en buggy porque la naturaleza de la isla de La Palma da para eso y para mucho más, visita sus miradores, recorre la Ruta de los Volcanes, el Camino de la Costa que bordea la isla o la Ruta de los Puertos.