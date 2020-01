En las aguas que rodean Madeira descubrirás hasta 28 especies de ballenas y delfines durante cualquier época del año porque, junto las que pasan por esta zona durante las migraciones, en las aguas de Madeira hay especies que viven todo el año, de ahí que sea siempre posible verlas.

Tanto si quieres nadar con delfines como si prefieres regalarte una navegación durante la que puedas avistar a estos magníficos animales, el sur de Madeira es el lugar al que debes viajar, concretamente a cualquiera de estas tres localidades: Machico, Funchal o Calheta.

Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Son pocos los lugares del mundo en los que pueden asegurarte el avistamiento de estos grandes cetáceos y uno de ellos es Madeira, no hace falta que te alejes mucho de la costa para ver delfines y ballenas en su hábitat natural y para hacerlo lo tienes muy fácil, no tienes más que apuntarte a una excursión organizada de las muchas que salen tanto de Machico como de Funchal y muy especialmente de Calheta; estas excursiones duran alrededor de dos horas y media y algunas de ellas ofrecen además la posibilidad de nadar con delfines; biólogos marinos conocedores de estas aguas te acompañarán, te contarán mil y una curiosidades sobre las ballenas y los delfines de Madeira y te harán vivir una experiencia inolvidable (especialmente si decides zambullirte con ellos).

Delfines en Madeira | Imagen de Francisco Correia, cortesía de Turismo de Madeira

Si eres un navegante experto y prefieres viajar mar adentro (no muy adentro...) sólo o únicamente en compañía de tus amigos en Madeira podrás alquilar una embarcación y disfrutar del viaje, eso sí, en ese caso será únicamente tu responsabilidad si llegas a ver o no a las ballenas y los delfines, tú serás el capitán del barco y también el guía de tu propia excursión. ¿Por qué te advertimos ésto? porque si bien descubrir a los delfines en Madeira es cosa fácil pero no así las ballenas porque suelen sumergirse y asomar su lomo lo justo para respirar por eso las compañías que organizan excursiones con guía suelen tener a parte de su personal en zonas altas de la costa, desde allí buscan los lomos de las ballenas y guían a las embarcaciones hacia ellas.

Cetáceos | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Nuestro vecino Portugal es un destino turístico que tiene mucho que ofrecer y no sólo en su territorio peninsular, cada vez sabemos más de Azores y Madeira y descubrimos, por ejemplo, que no es necesario cruzar el Atlántico para acercarte a las ballenas o nadar con los delfines en su hábitat natural, basta con volar a Madeira.

Información adicional: Turismo de Madeira