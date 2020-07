Las imágenes más bonitas de los desiertos del mundo

Visitar un desierto no entra en los planes de todo el mundo. Pese a ello, creo que ver las imágenes que he escogido para crear esta galería puede hacerte cambiar de opinión. Quizá, si no es algo que te ha llamado la atención, creas que un desierto es un montón de arena y alguna que otra duna. Pero lo cierto es que los desiertos de alrededor del mundo no pueden ser más variados. Y estoy segura de que te van a sorprender.

De hecho, un desierto es un lugar que se caracteriza porque llueve poco y es muy seco. Y quizá creas que no hay vida allí porque sus condiciones son súper extremas. Pero, aunque haya poca, la hay. Además de muchos cactus, en los desiertos viven otras especies de plantas y árboles como la Yuca de dátiles o el ágave.

Por lo que hace a los animales, los desiertos están habitados por unos cuántos, no solamente por camellos. Otras especies que viven en estas zonas secas que ocupan gran parte del planeta son los coyotes, los correcaminos o las gacelas, por ejemplo.

Al igual que en flora y fauna hay más variedad de la que muchos creían al inicio, también hay diferenciación en los paisajes que forman. Algunos tienen formaciones rocosas, otros son coloridos, unos de arena y otros de piedra. Los hay incluso de hielo como la Antártida, pues recuerda que un desierto no es más que un lugar en el que apenas llueve. Pero por mucho que trate de explicarlo, lo mejor que puedes hacer es verlo por ti mismo. Así que, sin más dilación, te dejo disfrutar de la galería de imágenes.