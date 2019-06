Jerash Chariots; el espectáculo de las carreras de cuádrigas en Jordania

Para los amantes de las actividades y de la historia del mundo antiguo existe la posibilidad de viajar en el tiempo y vivir como un antiguo romano en las cuadrigas de caballos. A cincuenta kilómetros de Amán, la capital de Jordania, se encuentra la antigua ciudad de Jerash. Es un lugar rodeado de empinadas zonas boscosas y fértiles cuencas, una ciudad que impresiona por su paisaje y la historia que guarda.

Jerash fue conquistada por el General Pompeyo en el año 62 a C., cayendo así bajo el imperio romano y convirtiéndose en una de las diez ciudades más importantes del Imperio. Además de por sus ruinas grecorromanas, Jerash es conocida por sus carreras de cuadrigas, en un hipódromo que ha sido restaurado recientemente. No se conoce la fecha de construcción de éste, pero se calcula que fue entre los siglos II y III. Tiene 245 metros de largo y 52 de ancho y podía acoger a más de 15.000 espectadores; un monumento grandioso. Además de las carreras de cuadrigas se pueden revivir las luchas de gladiadores; ambas organizadas por la RACE (Roman Army and Chariots Experience).

La RACE examinó muchos hipódromos romanos del mundo entero, pero decidió que el de Jerash era el elegido por su buena conservación, su tamaño y su entorno. En él se realizan las carreras con una representación muy realista a la manera de le época grecorromana. Cuatro carros compiten dando siete vueltas al hipódromo en sentido contrario a las agujas del reloj. Todos los participantes visten con vestimentas de época que se confeccionan en Jordania, igual que los carros y toda la ornamentación. Podemos ver trompetistas, legionarios y gladiadores con sus espadas, escudos y carros de combate.

Los Jerash Chariots nos trasladan en un espectáculo emocionante e hiperrealista a la época del imperio romano. Un espectáculo en la que participaremos de una manera activa y que nos hará conocer un poco más de nuestra historia. Jordania siempre consigue sorprendernos.

Más información: Oficina de Turismo de Jordania.