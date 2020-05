Viajar sigue siendo por ahora un sueño imposible pero, una vez iniciada la desescalada y más allá de la fase en la que se encuentre cada región de España, vemos el final del túnel de la pandemia un poco más cerca. Mientras esperamos, cumpliendo rigurosamente con las medidas de distanciamiento físico y el uso de medidas de protección como las mascarillas y una correcta higiene de manos, vamos a soñar un poco...

Cabe que ahora mismo, por bellos y espectaculares que sean tus destinos favoritos, las imágenes de playas atestadas de gente te incomoden un poco y prefieras soñar lugares más tranquilos, más alejados del mundanal turismo; lugares como estas tres islas que hoy te presentamos, tres destinos de poco turisteo y mucha belleza ¿te imaginas visitarlas este mismo verano? (soñar es, siempre, posible y ¡gratis!).

Isla Fernando de Noronha

Las islas Fernando de Noronha forma un archipiélago de islas volcánicas que pertenece a Brasil, concretamente al estado de Pernambuco, y que es además Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está formado por 21 islas pero solo la mayor de todas ellas, que responde al mismo nombre que el archipiélago, está habitada. Ahí nos queremos ver (en esa isla y solo en esa isla porque de hecho las 20 restantes no se pueden visitar, son territorio protegido).

Si lo tuyo es el ecoturismo y el buceo, ni lo pienses, esta isla es tu destino, eso sí, ten en cuenta que su estructura turística es muy escueta, solo cuenta con algunas posadas y pocos restaurantes.

Isla Fernando de Noronha | Imagen de Photo Pantai en Wikipedia, licencia CC-BY-2.0

Isla de Andros

Desde la costa brasileña y sus islas viajamos a Grecia porque es ahí donde está la isla de Andros, concretamente en el mar Egeo e integrada en el famoso archipiélago de las islas Cícladas; no se trata solo de una isla con poco turismo sino poco amiga del turismo porque trata de preservar su naturaleza de los excesos del turismo de masas que se dan en otras islas griegas (avisado estás...); ahora bien, es un destino realmente atractivo tanto por esa naturaleza que quiere preservar como por su historia, son famosas sus plazas pavimentadas en mármol y sus fuentes de agua mineral.

Andros | Imagen de Phso2 en Wikipedia (dominio público)

Isla de Utila

De Europa volvemos a América para visitar la hondureña isla de Utila porque es uno de los mejores lugares del mundo para bucear y es que la segunda cadena de arrecife más grande del mundo está en esta isla; además es también uno de los lugares más baratos del mundo en los que aprender a bucear así que si nunca lo has hecho y la idea te atrae ya sabes... Utila recibe a los turistas con los brazos abiertos pero no se trata de un lugar de turismo de masas así que no esperes resorts de lujo sino una propuesta más natural y sencilla.